Барнаул и Сургут свяжет прямой авиарейс в конце весны

Новости 05.03.2019 8:57 732

С 26 мая аэропорт Барнаула открывает авиасообщение с Сургутом. Рейс будут обслуживать самолеты «АТR-72» авиакомпании «ЮТэйр», сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Время полета составит около 1 часа 20 минут.

Продажа билетов на этот рейс началась 4 марта. Известно, что из Сургута воздушный транспорт отправляется в 19.40 по местному времени, а из краевой столицы вылет запланирован на 20.30. Цена билета начинается от 7085 рублей. Перелеты осуществляются раз в неделю по воскресеньям. Вместимость воздушного судна - 70 пассажиров.

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В прошлом году перелеты по маршруту Барнаул – Сургут возобновились 3 июня. Рейсы традиционно выполняются в теплое время года, вплоть до сентября.

Для сравнения, билет в плацкартном вагоне поезда Барнаул – Сургут – Нижневартовск стоит около 5 тысяч рублей, причем пассажир будет добираться до места назначения более суток.

Отметим, что аэропорт Барнаула также продает билеты на прямые рейсы до Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Томска, в ближайшей перспективе - запуск рейса в Красноярск.