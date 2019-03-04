Алтайский Роспотребнадзор отменил карантин по гриппу и ОРВИ вопреки статистике

Новости 04.03.2019 19:30 1187

Роспотребнадзор с 5 марта снимает карантин в Алтайском крае. Напомним, в период с 18 по 24 февраля в регионе было зарегистрировано 22 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 37,8% выше эпидемического порога.

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«В связи со снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом с 05.03.2019 г. постановлением главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю от 04.03.2019 г. № 04 в крае отменяются ограничительные мероприятия в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта. Регистрируется еженедельное снижение заболеваемости ОРВИ», - говорится в сообщении краевого Роспотребнадзора.

Отмечается, что в период карантина были закрыты более 40 школ и 70 дошкольных учреждений, частично закрыты - более 200 классов в 120 школах, более 500 групп в 350 ДОУ, не проводились массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей. Это позволило снизить заболеваемость ОРВИ среди детей на 35%.

В последние две недели превышение эпидемических порогов отмечалось, в основном, среди взрослого населения. Управление считает, что данный факт говорит о несоблюдении мер профилактики, в том числе посещение больными мест массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т. п.).