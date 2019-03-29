Барнаульцев просят сообщать об открытых люках

Новости 04.03.2019 18:40 424

В связи с повышением температуры и началом таяния снега «Росводоканал Барнаул» просит горожан сообщать о фактах открытых люков для повышения безопасности и избежания нештатных ситуаций.

В период активного снеготаяния возрастает нагрузка на систему водоотведения. Талая вода вместе с мусором поступает в канализационные коллекторы, которые предназначены для транспортировки только хозяйственно-бытовых стоков. Из-за этого возможно нарушение их работы, в том числе – возникновение засоров, переполнение, затопление колодцев, срыв люков.

Кроме того, сотрудники управляющих компаний, отвечающие за очистку территорий, зачастую намеренно открывают люки для пропуска воды. Открытые канализационные колодцы быстро наполняются водой и становятся незаметными, что небезопасно и может спровоцировать нештатную ситуацию.

«В связи с этим вопросы безопасности сейчас на особом контроле, поэтому мы призываем горожан быть внимательными и будем признательны за оперативные сообщения об открытых колодцах или сдвинутых люках», - отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Передать информацию можно по круглосуточному телефону 28-22-00, а также отправить сообщение через сайт www.barnaulvodokanal (раздел «Call-центр» - «Подать заявку» - «Открытый/поврежденный колодец»).

Барнаульский водоканал также убедительно просит горожан не открывать самостоятельно колодцы для пропуска талых вод, чтобы не засорять их мусором и отходами дополнительно.