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На Павловском деревообрабатывающем комбинате запустили энергоцентр

Новости
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1 марта состоялся запуск энергетического центра на Павловском деревообратывающем комбинате (ДОК). Розжиг камеры сгорания твердого топлива является важным этапом, который предшествует запуску ДОКа. 

В первые дни марта будет производиться сушка обмуровки котла энергоцентра, настройка системы автоматики, холодный запуск отдельных узлов и механизмов, производство первого пара и запуск в горячем режиме системы размола щепы. К концу недели ожидается прокрутка конвейерных систем со щепой, выпуск первого волокна. Получить первую плиту «Алтайлес» намерен к концу марта.

Напомним, новый промышленный объект - Павловский ДОК - готовится к запуску. Комбинат полностью автоматизирован. Планируется, что он будет работать круглосуточно. Основная продукция – плиты МДФ из щепы, опилок, низкосортной древесины. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба ЛХК «Алтайлес»

#Алтайлес #Алтайский край