Власти Барнаула прокомментировали возможную «Монстрацию» в краевом центре

Новости 04.03.2019 14:17 1711

1 мая организаторы популярного уличного шествия «Монстрация» планируют впервые провести свою акцию в Барнауле. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». Акционисты позиционируют «Монстрацию» как творческий проект. Они выходят на улицу в эпатажных костюмах и скандируют лозунг «Мир! Труд! Мяу!»

«Мы будем регулярно рассказывать, как дела у барнаульской «Монстрации», получили ли мы разрешение от администрации и так далее. Сейчас нам важно узнать, сколько людей за то, чтобы «Монстрация» состоялась в нашем городе», - отмечают активисты шествия.

Шествие планируется провести по улице Георгия Исаакова от улиц Северо-Западной до улицы Малахова.

По словам председателя комитета по работе с обращениями граждан и общественными организациями Барнаула Геннадия Королева, соответствующего обращения в администрацию не поступало. От более подробных комментариев Геннадий Королев отказался и никак не оценил замысел организаторов «Монстрации» и возможность его реального воплощения в краевой столице.

Отметим: первая акция такого рода прошла в Новосибирске 1 мая 2004 года. В ней приняло участие 80 человек. За 15 лет около 20 городов провели уличные шествия в формате «Монстрации». Количество участников акции организаторы оценивают в 4 тысячи человек.

«Монстрация — почти что первомайская демонстрация. Но если по форме всё то же самое: лозунги, шествие, плакаты, то по содержанию — прямо противоположное. Монстранты пропагандируют творческую активность, сами придумывают свои плакаты (и даже костюмы). Их цель — победа не на выборах, а над здравым смыслом. 1 мая они выходят на улицу и скандируют не «Мир! Труд! Май!», а «Мир! Труд! Мяу!» - сказано в официальной группы акционистов «ВКонтакте».