Новая компания по добыче и обогащению меди появится в Алтайском крае

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) создала новую структуру по добыче и обогащению медной руды в Алтайском крае - ООО «Таловское». Новое юрлицо, согласно материалам аналитической системы, было создано 28 февраля, сообщил «Интерфакс».
Уставный капитал новой структуры в 10 тыс. рублей «Уралэлектромедь» и «Сибирь-Полиметаллы» распределили между собой по 51% и 49%.
«Таловское» расположено на промплощадке Рубцовского рудника в поселке Потеряевка в Алтайском крае. Там же, кстати, зарегистрировано АО «Сибирь-Полиметаллы», которое владеет лицензией на Таловское месторождение с запасами 3,6 млн тонн. Его разработка пока не ведется.
Гендиректором новой компании назначен Александр Маньшин, ранее являвшийся председателем правления ТСЖ «Металлург» в Рубцовске.