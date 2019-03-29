Памятник промышленного наследия снесли в Барнауле

Новости 04.03.2019 11:45 744

В Барнауле снесли исторический памятник – главный производственный корпус Барнаульского маслойбойного завода. В 1917 году здание считалось одним из самых высоких в городе, сообщили в группе «Urban History».

Здание можно было увидеть, подъезжая к вокзалу или проходя по пешеходному мосту через железную дорогу. Корпус завода был построен в годы Первой мировой войны. Пятиэтажное здание было символом предприятия и размещалось на его эмблеме.

Как рассказал «Политсибру» историк и краевед Данил Дегтярев, корпус снесли на прошлой неделе. Снос был законным - здание не имело статуса объекта культурного наследия.