Глава Сибирского сельсовета хочет получить министерский портфель в правительстве Алтайского края

Новости 04.03.2019 7:55 947

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин готов занять пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Соответствующее заявление региональный политик сделал на своей странице в социальной сети. В случае своего назначения Боронин гарантирует «системные позитивные перемены» в отрасли ЖКХ региона.

По мнению Боронина, при нынешней кадровой политике правительства края негативные процессы в сфере коммунального хозяйства (глава сельского совета имеет в виду чуть ли не ежедневные аварии на водоводе и теплосетях) будут продолжаться.

«Сколько можно говорить о том, что в нашем регионе в отрасли бардак и необратимые негативные системные процессы. И сколько можно говорить о том, что в Алтайском крае отраслью руководят бестолочи и случайные люди. И сколько можно говорить о том, что в нашем регионе отрасль комплексно находится под воздействием коррупциогенных факторов. В общем, хоть с понедельника готов занять пост, который по нелепому стечению обстоятельств занимает господин Гилев. Системные позитивные перемены в этом раскладе гарантирую. Нужна лишь политическая воля губернатора. А теперь можете смеяться и зубоскалить. Ибо при нынешнем раскладе смеяться и зубоскалить остаётся максимум лет пять», - считает Олег Боронин.

Напомним, 26 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел совещание, посвященное проблемному прохождению отопительного сезона в Барнауле.

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На совещании губернатор подчеркнул, что никогда в своей жизни не сталкивался с таким значительным числом аварий на объектах ЖКХ, как в Барнауле в текущем отопительном сезоне.

«Я более 40 лет прожил в сибирских городах – даже в заполярных, но нигде такого не было. То есть ссылка на климат здесь не работает», – сказал Виктор Томенко.

Между тем, глава муниципалитета Сергей Дугин, тоже принимавший участие в совещании, избежал серьезной критики главы региона из-за проблем городского ЖКХ.

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В следующие несколько дней Барнаул пережил еще несколько крупных коммунальных аварий. Так, 1 марта, в середине дня большинство зданий в Барнауле оказались отключены от водоснабжения. Правительство региона пока никак не прокомментировало коммунальные катастрофы на выходных, а официальный сайт Барнаула с большим опозданием опубликовал сведения о ходе восстановительно-ремонтных работ на водопроводных сетях краевой столицы.

«Политсибру» продолжит следить за развитием ситуации.