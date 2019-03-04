Участники митинга в Новоалтайске потребовали отставки главы города

Новости 04.03.2019 7:30 1208

3 марта в Новоалтайске на центральной площади города прошел митинг протеста, организованный местным горкомом КПРФ. По данным партийцев, мероприятие посетило около 300 жителей Новоалтайска и Первомайского района.

Среди выступающих на митинге отметились общественные активисты и представители микрорайонов города и близлежащих населенных пунктов. Кроме того, в акции протеста приняла участие и лидер коммунистов Алтая, депутат Заксобрания Мария Прусакова, сообщает партийная пресс-служба.

Выступления митингующих были посвящены положению муниципалитетов. Оптимизация учреждений образования привела к тому, что дети вынуждены по бездорожью преодолевать большие расстояния до школы, иногда даже с угрозой для жизни. Оставив от школы № 4 в микрорайоне «Раздольное» одни руины, власти города так и не удосужились предоставить детям школьный автобус, указывают в крайкоме КПРФ. В итоге ученики идут в школу по железнодорожным путям, рискуя попасть под движущийся товарный состав, или весной пробираются по залитому водой мосту.

Как прошел митинг КПРФ в Барнауле? Новости 02.03.2019 12:57 В нем приняли участие около 100 человек 1690

Представители микрорайонов отмечали, что люди вынуждены жить в условиях позапрошлого века: при отсутствии не только нормальных дорог и освещения, но даже без света и воды. Новоалтайск стороной обходит газификация, но при этом коммунальные тарифы растут как на дрожжах. Нарекания вызвала и «мусорная реформа».

Митинг завершился принятием резолюции. В документе в частности говорилось об отмене пенсионной и «мусорной» реформ. Среди местных требований – прекращение оптимизации школ и больниц, восстановление школы № 4 в микрорайоне «Раздольное», обеспечение жителей Новоалтайска качественными дорогами, сетью уличного освещения и проведение газификации всего города.

Участники митинга помимо прочего потребовали отставки главы Новоалтайска Сергея Еремеева.