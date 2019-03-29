Дневная температура повысится до +13 градусов в Алтайском крае

Новости 03.03.2019 16:20 542

В Алтайском крае в период с 3 по 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +1...+7°С, в предгорьях до +8...+13°С, сообщили синоптики краевого ЦГМС.

В отдельных районах Алтайского края возможны осадки в виде снега, мокрого снега, днем временами с дождем. Кроме того, во вторник, 5 марта, местами ожидаются сильные осадки. Это будет способствовать началу процесса снеготаяния и формированию склонового стока в верховьях рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Белая и Алей. Возможно затопление талой водой пониженных мест рельефа.

В краевой столице 4 марта температура поднимется до +2...+4°С. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.