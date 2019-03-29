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Мужчина скончался на «трассе здоровья» в Барнауле

Новости
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2 марта в Барнауле на лыжне «трассы здоровья» скончался человек. Об этом сообщила «Комсомольская правда на Алтае».

«Да, действительно произошел сегодня у нас такой случай. Мужчина умер. Сама я подробностей не знаю, не видела его. Мне другие люди рассказали. Даже не знаю сколько лет ему было», - рассказала «КП-Барнаул» сотрудница лыжной базы «Динамо».

По словам женщины, медицинских сотрудников на лыжной базе нет, поэтому оказать первую помощь было некому. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Происшествия