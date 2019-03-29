Мошенники обманывают алтайских предпринимателей, выдавая себя за сотрудников МЧС

Новости 03.03.2019 14:15 460

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о мошенниках. Преступники выдают себя за сотрудников министерства, сообщили «Аргументы и Факты-Барнаул».

«Мошенники за вознаграждения предлагают предпринимателям избежать проверок, гражданам проверить печное отопление и установить пожарные извещатели», - пишет СМИ.

Министерство пояснило, что спасатели не устанавливают пожарную сигнализацию, а также не проверяют газовое оборудование. Других платных услуг они также не оказывают. Кроме того, представители пожарного надзора при проведении проверок предъявляют удостоверение.

В случае, если вам предлагают платные услуги от имени сотрудников МЧС, просят сообщать об этом в полицию или по телефону: 65-82-19.