Ложное сообщение о минировании спровоцировало задержку самолета из Кемерова

Новости 03.03.2019 13:35 627

3 марта самолет из Кемерова в Москву вылетел с задержкой из-за ложного сообщения о минировании. По словам источника в правоохранительных органах, о заложенной бомбе сообщил один из пассажиров, пишет ТАСС.

Источник добавил, что пассажиры были эвакуированы, экстренные службы проверили самолет, сообщение о минировании не подтвердилось. В кемеровском аэропорту добавили, что задержка составила три часа.

Полиция на транспорте проводит проверку.

Напомним, ранее волна ложных сообщений о минировании охватила ряд Сибирских регионов.