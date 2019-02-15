Ложное сообщение о минировании спровоцировало задержку самолета из Кемерова

3 марта самолет из Кемерова в Москву вылетел с задержкой из-за ложного сообщения о минировании. По словам источника в правоохранительных органах, о заложенной бомбе сообщил один из пассажиров, пишет ТАСС.
Источник добавил, что пассажиры были эвакуированы, экстренные службы проверили самолет, сообщение о минировании не подтвердилось. В кемеровском аэропорту добавили, что задержка составила три часа.
Полиция на транспорте проводит проверку.
Напомним, ранее волна ложных сообщений о минировании охватила ряд Сибирских регионов.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, как и в пресс-службе администрации Бийска, пока не комментируют ситуацию