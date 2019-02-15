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Ложное сообщение о минировании спровоцировало задержку самолета из Кемерова

Новости
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3 марта самолет из Кемерова в Москву вылетел с задержкой из-за ложного сообщения о минировании. По словам источника в правоохранительных органах, о заложенной бомбе сообщил один из пассажиров, пишет ТАСС.

Источник добавил, что пассажиры были эвакуированы, экстренные службы проверили самолет, сообщение о минировании не подтвердилось. В кемеровском аэропорту добавили, что задержка составила три часа.

Полиция на транспорте проводит проверку.

Напомним, ранее волна ложных сообщений о минировании охватила ряд Сибирских регионов. 

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Автор: Политсиб.ру

#Кемерово #Самолет