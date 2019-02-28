Четыре фракции в алтайском Госсобрании выступили против поправок в избирательное законодательство

Новости 03.03.2019 10:30 948

Руководители фракций КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Патриотов России» в Госсобрании Республики Алтай приняли заявление по поводу инициативы «Единой Россией» о реформе избирательного законодательства. По их словам, изменения, предполагающие увеличение числа одномандатников и сокращение числа депутатов-списочников в парламенте, приведут к сокращению представительств других партий, кроме правящей, что «не оставит места для цивилизованной политической конкуренции», сообщили «Новости Горного Алтая».

Парламент Республики Алтай намерен сократить количество депутатов-«списочников» Новости 28.02.2019 8:45 6 марта на сессии Госсобрания Республики Алтай будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в избирательное законодательство 962

«Данные поправки приведут к тому, что партии, получившие высокий рейтинг, но не имеющие возможности реализовать свои программные установки через парламентские процедуры, вынуждены будут прибегнуть к внепарламентских методам политической борьбы», - говорится в документе.

До начала избирательной компании по выборам Государственного Собрания Республики Алтай седьмого созыва осталось меньше 100 дней. Партии, которые постоянно участвуют в выборах, уже определились со своими кандидатами по одномандатным округам и партийным спискам в территориальных группах.

«B настоящее время в парламенте республики действуют пять фракций, но в предлагаемом варианте, практически, не остаётся места для цивилизованной конкуренции системообразующих авторитетных партий. Партии, получившие большинство голосов избирателей, не получат соответствующего количества мандатов. Изменения вносятся для того, чтобы набирающие поддержку и доверие среди избирателей партии всегда оставались в меньшинстве и не могли волю своих избирателей воплощать в нормальные законы. Данные поправки будут способствовать тому, что партии, получившие высокий рейтинг среди населения, но не имеющие возможности реализовать свои программные установки через парламентские процедуры, вынуждены будут прибегнуть к внепарламентским методам политической борьбы. Предлагаемые перекосы являются ничем иным, как одним из способов манипуляций в условиях падающего рейтинга партии власти, создаваемых в целях местечкового способа давления для избрания удобных кандидатов без лишних проблем. Одновременно c этим подобная зависимость таких кандидатов от исполнительной власти влечет за собой размывание и дискредитацию федеральной повестки и задаваемых президентом РФ ценностей. Политические партии, напротив, будучи независимыми в формировании своей позиции, являются проводником народной идеологии и чаяний людей, проголосовавших за ту или иную политическую силу», - добавили руководители фракций.

Таким образом, фракции Коммунистической партии Российской Федерации, «Справедливой России», Либерально-демократической партии России, партии «Патриоты России» в Государственном Собрании — Эл Курултай Республики Алтай категорически не поддержали предлагаемые изменения.

Документ подписали Виктор Ромашкин, Александр Груздев, Юрий Орехов и Геннадий Сумин.