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Алтай-Кокс организовал в Заринске экшн-игру «Ночной дозор»

Новости
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Сотрудники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) приняли участие в экстремальной командообразующей игре «Ночной дозор», которую организовали союз молодежи и профсоюз завода, а также группа «Заринск рулит».

Команды выполняли задания на физическую подготовку (берпи), разгадывали зашифрованные послания, находили спрятанные эмблемы, решали головоломки и распознавали локации.

Первое место завоевала заводская команда «Т-34», куда входили представители ремонтного цеха, лаборатории метрологии и коксового отделения №2.

Фоторепортаж об игре смотрите по ссылке.

Автор: Политсиб.ру

#Алтай-Кокс