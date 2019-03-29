В Санкт-Петербурге скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов

Новости 02.03.2019 15:57 457

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщил сайт РИА Новости со ссылкой на супругу Алферова Тамару. Ему было 88 лет.

Напомним, в конце 2018 года Жорес Алферов попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо на заседании Российской академии наук. У него случился гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За эти исследования ему он в 2000 году получил Нобелевскую премию по физике.

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом Российской академии наук. Состоял в партии КПРФ.