Большая часть барнаульцев разом осталась без воды в разгар субботы

Новости 02.03.2019 15:16 1704

2 марта в середине дня произошло повреждение водовода в районе дома по адресу Павловский тракт, 6. Центр Барнаула и район ВРЗ остался без воды.

Водоснабжения нет на проспекте Строителей, улицах Деповской, Профинтерна, 80-й Гвардейской дивизии, в районе площади Октября и Нового рынка. Без воды остается бассейн «Аврора» - в нем отменили занятия.

Как сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала, на устранение новой аварии потребуется около двух часов.

«В водоводах города понижено давление», - рассказала Наталья Эргардт, пресс-секретарь «Барнаульского водоканала».

Напомним, утром произошел порыв водопровода на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. Ремонтные бригады работают на месте повреждения. В 11:30 без холодной воды в этом районе оставались 3 многоквартирных дома, детский сад, училище.