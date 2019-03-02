Пропавший в Алтайском крае подросток найден мертвым

Новости 02.03.2019 15:00 1488

16-летний житель Барнаула Вячеслав Киселев, которого родственники искали несколько дней, найден мертвым, сообщает сайт «Толк».

Подробности трагедии не разглашаются. Ранее сообщалось, что мальчик отправился на день рождения к родственнику из Новоалтайска в село Чернопятово, но опоздал на автобус и пошел пешком. После этого связь с ним была прервана.

Полицейские Новоалтайска и Павловского района, а также поисковый отряд «Лиза Алерт» принимали участие в поисках подростка.