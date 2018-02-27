Тело студента Каменского агротехникума нашли в туалете общежития

Новости 02.03.2019 14:30 939

28 ферваля молодой человек из Верх-Аллака, 1996 года рождения, совершил самоубийство в Камне-на-Оби, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Тело студента было обнаружено в туалете общежития агротехникума в 22.15. Посмертной записки обнаружено не было, ранее намерений свести счеты с жизнью молодой человек не проявлял. Известно, что накануне самоубийства парень расстался с девушкой.

Как пояснила Валентина Гилева, следователь Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.