Как прошел митинг КПРФ в Барнауле?

Новости 02.03.2019 12:57 1691

2 марта в Барнауле на площади Германа Титова прошел митинг против повышения пенсионного возраста, роста цен и тарифов.

Он начался в 11 часов в сквере у бывшего дома культуры «Химиков». Ораторы выступали против проводимых правительством РФ социально-экономических реформ.

Пришло в весенний, тихий день послушать речи и постоять с плакатами около 100 человек. Выступающие говорили в своих выступлениях о катастрофическом социальном расслоении граждан по уровню достатка, поминали недобрым словом олигарха Олега Дерипаску, высказывались о «преследовании» бизнесмена, члена КПРФ Павла Грудинина и задержании барнаульского комсомольца Виктора Дряхлова.

В целом, создавалось впечатление, будто встреча собрала не ядерный, проверенный электорат КПРФ – многих и многих пенсионеров города, а преимущественно политически активную его часть и профессиональных политиков городского уровня.

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Напомним, 21 февраля сотрудники полиции Барнаула увезли с занятий в университете активиста ЛКСМ Виктора Дряхлова. В качестве возможных причин задержания студента называют участие коммунистически настроенной молодежи во флешмобах против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов Барнаула. Активисты ЛКСМ проводили одиночные пикеты на эту тему в общественном транспорте в конце января 2019 года.