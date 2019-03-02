Ученые АлтГУ создали базу генотипов беспородных домашних кошек

Новости 02.03.2019 13:30 1048

Ученые АлтГУ запатентовали «Базу данных генотипов беспородных домашних кошек Барнаула», сообщает пресс-служба университета.

Как пояснили в университете, специалисты-фелинологи АлтГУ долго изучали соответствующую тему, и, наконец, отчитались о получении патента на разработанную группой ученых базу домашних животных города.

«На протяжении 22 лет я занимаюсь изучением поведения кошек – квартирных, сельских, бродячих, больших и маленьких, породистых и беспородных. За этот период мной и моими коллегами было запатентовано несколько разработок, среди которых одной из последних является база данных по генотипу», - рассказала доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета вуза Татьяна Антоненко.

В Барнауле, по словам ученого, существует более 20 генотипов беспородных кошек, причем больше всего – с полосатым окрасом. База данных еще пополняется. Пока в ней зафиксирована информация почти о 1000 животных.