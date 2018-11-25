Неизвестный украл у рубцовчанки деньги, прикинувшись сотрудником банка

Новости 02.03.2019 12:35 523

1 марта в полицию Рубцовска обратилась горожанка, с банковской карты которой неизвестный похитил деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником известного банка и под предлогом подключения функции «кэшбек» попросил сообщить ему номера имеющихся карт и код из sms. После этого с двух банковских счетов жительницы города было списано более 60 тысяч рублей. Потерпевшая знала о таких схемах хищения, но все-таки доверилась незнакомцу.

Полиция возбудила уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Отметим, что с 25 февраля по 1 марта в Рубцовске совершено 4 таких кражи.