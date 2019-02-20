В России изменят правила надзора государства над бизнесом

02.03.2019 12:07 420

Министр юстиции России Александр Коновалов рассказал о начале выработки изменений законодательства РФ в связи с объявленной Владимиром Путиным «регуляторной гильотины» — пересмотра надзорных функций государства над бизнесом, сообщает «Интерфакс».

«Мы рассматриваем задачу кодификации российского законодательства, которую по сути можно считать начавшейся после того, как сначала была объявлена концепция «регуляторной гильотины», а затем в послании Федеральному собранию президент РФ обозначил конкретные сроки, когда огромный массив действующих сегодня нормативных актов окажется недействующим»,— рассказал Коновалов на коллегии Министерства юстиции.

Напомним, в январе 2019 года реформа контроля и надзора стала главной темой доклада премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Гайдаровском форуме. Медведев предложил к 1 февраля 2020 года пересмотреть требования государства к бизнесу, применив механизм «регуляторной гильотины»,— с его помощью через два года все устаревшие обязательные требования должны быть отменены.

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Позже Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил о необходимости навести порядок в сфере надзора за бизнесом. Владимир Путин предложил в 2021 году отменить устаревшие нормативы и требования к предпринимателям, оставив только самые актуальные.