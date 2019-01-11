Суррогатным матерям в России могут разрешить регистрировать детей

Председатель комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму РФ законопроект о совершенствовании процедуры государственной регистрации детей, сообщает «Коммерсант».
«Органы ЗАГСа отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались суррогатным материнством. Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц — обращение в суд»,— цитирует Рязанского пресс-служба Совета федерации.
По словам депутата, судебные разбирательства длятся достаточно долго и все это время дети оказываются лишенными прав, в частности, права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо господдержки. Сенатор отметил, что, как правило, суды встают на сторону родителей, поэтому необходимо регламентировать в законодательстве процедуру государственной регистрации рождения детей.
Создан центр в результате присоединения к Алтайской краевой клинической детской больнице Перинатального центра Алтайского края и Городской д