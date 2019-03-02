В Барнауле ночью загорелась девятиэтажка

Новости 02.03.2019 9:11 1546

2 марта поздно ночью в Барнауле загорелся многоквартирный дом по адресу улица Крупской, 101 к1.

Сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме коридорного диспетчерам поступило в 4 часа 33 минуты. Когда пожарные прибыли, в здании шел дым с балкона на 7 этаже, а подъезд был плотно задымлен. Спасатели эвакуировали жителей верхних этажей дома по лестничным маршам, а также через оконные проемы с помощью лестницы.

Через несколько минут на место ЧП прибыли новые подразделения пожарно-спасательного гарнизона города Барнаула, врачи и полицейские. Администрация Железнодорожного района предоставила 2 автобуса, чтобы разместить людей. Затем пожарные эвакуировали всех жителей дома и ликвидировали 2 очага возгорания.

«Трудность в тушении пожара составила сложная планировка и перепланировка здания, а также загромождение коридоров старой мебелью», - рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В результате никто из жильцов дома не пострадал. Через сорок минут пожар полностью потушили. Всего из дома эвакуировали 110 человек, из них 16 детей.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы ГУ МВД, ГУ МЧС, которым предстоит выяснить его причину. По предварительным данным, это был поджог.