Вице-мэр Томска признала вину в злоупотреблении служебными полномочиями

02.03.2019 10:00 380

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Анна Подгорная, задержанная 28 февраля по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Томской области.

Следствие установило, что в декабре 2016 года сотрудники департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска незаконно подписали распоряжение о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр для строительства газопровода. Заявление на право использовать землю подала мать руководителя департамента Анны Подгорной.

«При этом в нарушение установленных правил газопровод был размещен на участке особой природоохранной зоны, о чем сотрудники департамента были осведомлены», - сообщили в томском управлении СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.