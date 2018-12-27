Вице-мэр Томска признала вину в злоупотреблении служебными полномочиями

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска Анна Подгорная, задержанная 28 февраля по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Российской Федерации по Томской области.
«При этом в нарушение установленных правил газопровод был размещен на участке особой природоохранной зоны, о чем сотрудники департамента были осведомлены», - сообщили в томском управлении СК.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.
Долгое время покупка трех автомобилей была единственной претензией в адрес чиновника