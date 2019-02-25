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Владимир Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске

Новости
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2 марта президент Российской Федерации Владимир Путин поучаствует в открытии XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Вечером этого дня президент России встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Подобную встречу, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел во время летней универсиады в Казани.

"Также часть воскресенья президент будет находиться в Красноярске", - сказал пресс-секретарь.

3 марта Путин ознакомится с объектами деревни Универсиады и лично поговорит со спортсменами. Также в планах президента побывать на одном из спортивных мероприятий.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На ней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для проведения первых в истории РФ зимних Студенческих игр были построены 34 объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: sibdom.ru

#Путин #Универсиада #Красноярск