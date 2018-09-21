Ссора двух братьев в Горном Алтае закончилась жестоким убийством

Новости 02.03.2019 8:00 338

51-летний житель республики Алтай Эдуард Маркитанов обвиняется в совершении жесткого убийства родного брата, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай.

8 января 2019 года в селе Еланда Чемальского района братья Маркитановы распивали спиртные напитки и топили баню. Младший брат обругал старшего за то, что тот не экономит дрова и кладет их в печь слишком много. Обидевшись на критику, Эдуард Маркитанов взял нож и четыре раза ударил им младшего брата в грудь. Потерпевший 47-летний мужчина умер на месте от обильной кровопотери.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело об убийстве передано прокурору Чемальского района для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления материалов следствия в суд для рассмотрения по существу.