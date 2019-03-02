Оператор одного из барнаульских отделений «Почты России» Артём Деревянкин посвятил стихи памяти Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл.
Патетический реквием барнаульский поэт опубликовал на своей странице в социальной сети. По мнению поэта, известный хип-хоп-исполнитель в душе так и остался ребенком, но его творчество актуально для тех, чье детство пришлось на девяностые и нулевые годы. Стихотворение характеризует эту эпоху и нынешнюю как время "абсолютного застоя".
Напомним, ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихотворение, посвященное смерти Децла. В строчках говорится, что «народ», «с пластинок сдувая пылинки», пришел на «поминки».
О смерти рэпера Кирилла Толмацкого стало известно в ночь на воскресенье, 3 февраля. Он выступал на дне рождения местного предпринимателя в Ижевске. Причиной смерти исполнителя стала остановка сердца.
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