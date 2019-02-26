Барнаульцы 6 лет не могут воспользоваться земельными участками из-за «проволочек» чиновников

Прокуратура Алтайского края обязала администрацию Барнаула обеспечить земельные участки для многодетных семей в поселке Бельмесёво инженерными коммуникациями и дорогами, сообщают активисты организации «Гражданский патруль».
«Средств на строительство сетей не было заложено ни в одной инвестиционной программе», - сообщают активисты «Гражданского патруля».
Три года назад Центральный суд Барнаула обязал городские власти подвести к участку инженерные сети и дорогу в течение 1 года 6 месяцев, однако поручение правоохранителей до сих пор никто не исполнил.
«За шесть лет мы так и не смогли воспользоваться своими наделами, даже посадить картошку, так как подъехать туда невозможно», - рассказывают жители.
После проверки прокуратура Барнаула внесла главе города Сергею Дугину представление с требованием обеспечить все земельные участки в Бельмесево инженерными коммуникациями, устроить автомобильную дорогу. Администрация отреагировала формальным ответом. Из письма Сергея Дёмина, заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям, следует, что до сих пор не утвержден проект планировки и межевания территории, обрезка деревьев невозможна.
Демин пообещал рассмотреть вопрос по грейдированию и отсыпке дороги. Однако активисты организации «Гражданский патруль» уверены: это сделать нельзя, пока не будут спилены деревья.
«Возникает вопрос: как выделялись участки с неутвержденным проектом?» - прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.
Организация планирует добиваться в правовом поле защиты многодетных семей Барнаула.
«Работа еще не закончена. Власти ссылаются на трудности по благоустройству данных территорий. Однако это не оправдание. Правильное проектирование участка решило бы проблему», - считает руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
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