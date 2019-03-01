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СК возбудил уголовное дело из-за ненадлежащего оказания медпомощи жителю Алтая

Новости
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По результатам проверки сообщения СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине следственным комитетом по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба ведомства. Ранее «Политсибру» сообщал о том, что в регионе человек скончался от гриппа.

В Алтайском крае человек скончался от гриппа

В Алтайском крае человек скончался от гриппа

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По версии следствия, 9 января текущего года 63-летний житель села Солоновка Смоленского района обратился за медицинской помощью. Фельдшер скорой медицинской помощи, а затем участковый терапевт осмотрели мужчину. Ему был выставлен диагноз «острая респираторная  вирусная инфекция  (ОРВИ) и назначено лечение. Через несколько дней пациента доставили в КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» в связи с ухудшением здоровья, где он скончался вследствие острой дыхательной недостаточности, вызванной гриппом «A|H1N1» и двухсторонней пневмонией.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Рита Перегудова

#Алтайский край #Следствие