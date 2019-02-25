Новосибирскую торговую сеть «Холидей» признали банкротом

Новости 01.03.2019 18:05 503

Новосибирскую торговую сеть «Холидей» признали банкротом. Конкурсное производство введено в компании на 6 месяцев. Долги фирмы оцениваются в 18 млрд рублей, сообщает «Коммерсант».

Временный управляющий компании Сергей Капустников провел анализ показателей работы ритейлера, и выяснил, что за 9 месяцев прошлого года чистая выручка предприятия составила 17 млрд рублей вместо 55 млрд рублей – нормального показателя безубыточной работы.

«Должник не в состоянии погасить текущие обязательства перед кредиторами ни за счет ликвидных активов, ни за счет выручки. Кроме того, анализ обеспеченности обязательств должника его активами показал, что даже при полной реализации всех объектов имущества по балансовой стоимости не удастся покрыть все обязательства должника», - рассказал Сергей Капустников.

В числе кредиторов «Холидея» - Альфа-банк, Сбербанк, РСХБ, Газпромбанк, «Кронверк», «НСК Холди», «Развитие».

Выручка ООО «Компания «Холидей» в 2017 году составляла 47,8 млрд руб., чистый убыток - 1,6 млрд руб. Наблюдательные процедуры в отношении ритейлера введены в в августе 2018 года по иску Альфа-банка.

Известно, что компания ведет переговоры с кредиторами о заключении мирового соглашения. Юрист «Альфа-банка» в суде сообщил, что банк не пойдет на «мировую». Оспаривать конкурсное производство в судебном порядке «Холидей» не планирует.