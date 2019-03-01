Уголовное дело о смертельном ДТП на Ленина-Анатолия передали в суд

Новости 01.03.2019 15:02 1271

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП на перекрестке Ленина-Анатолия в Барнауле завершено. 33-летний водитель BMW X6 Александр Руденко, спровоцировавший аварию с тремя погибшими в октябре 2018 года, предстанет перед судом, сообщили «Аргументы и Факты – Барнаул».

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Мужчину будут судить по статье 264 УК РФ. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Алтайском краю, водитель управлял автомобилем в пьяном виде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, смертельное ДТП произошло 15 октября прошлого года. Водитель BMW X6 на скорости пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль, в котором было пять человек. Две девочки трёх и пяти лет, а также женщина погибли, двоих мужчин доставили в реанимацию в критическом состоянии.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщили «Политсибру», что уголовное дело направили в Центральный районный суд Барнаула. Скорость автомобиля под управлением Александра Руденко в момент аварии составляла 151 км/в час.

Следствие провело комплекс экспертиз, чтобы восстановить обстоятельства аварии. Расследование находилось на контроле начальника управления.