О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Дополнительный миллиард выделили на здравоохранение в Алтайском крае

Новости
364
0

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств краевого бюджета в сумме 1 млрд рублей для системы здравоохранения. Средства будут направлены на решение первоочередных задач по укреплению материально-технической базы отрасли, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Миллиард выделили дополнительно к 689,9 млн рублей, предусмотренных краевой адресной инвестиционной программой на 2019 год на проектирование, реконструкцию и строительство новых объектов здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, сегодня особое внимание уделяется развитию шести межрайонных медицинских центров в городах Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде и Барнауле, чтобы пациент мог получить качественную медицинскую помощь. Таким образом, 400 млн рублей будет направлено на дооснащение медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и отделений реанимации и анестезиологии перечисленных районных и городских больниц.

Куда еще направят деньги в 2019 году:

  • на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонт помещений медорганизаций;
  • на завершение работ по капитальному ремонту зданий и отделений девяти городских и районных больниц (более 130 млн рублей);
  • на завершение работ по аварийно-восстановительному ремонту здания противотуберкулезного диспансера в  Бийске (55 млн рублей);
  • на укрепление материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений (более 100 млн рублей);
  • на работы по устройству входных групп, ремонту зон регистрации и ожидания, кабинетов приема, оборудованию колясочных и комнат матери и ребенка;
  • на капитальный ремонт и оснащение оборудованием и мебелью 29 учреждений здравоохранения (около 300 млн рублей);
  • на работу по замене лифтового оборудования;
  • на мероприятия по капитальному ремонту и развитию образовательной базы медицинских колледжей (почти 25 млн рублей).

Автор: Политсиб.ру

Фото: zdravalt.ru

#Алтайский край #Здравоохранение