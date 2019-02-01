Дальневосточный гектар и госзакупки: что поменяется в России с марта 2019 года

Новости 01.03.2019 10:59 571

С 1 марта россиян ждут очередные законодательные новшества. "Политсибру" подготовил традиционный обзор, посвященный изменениям, вступающим в силу в первый месяц весны.

С марта аварийно-диспетчерские службы начнут работать по новым правилам. Теперь сотрудники должны будут ответить на звонок в течение 5 минут либо перезвонить в течение 10 минут. Засоры в трубах должны ликвидироваться в течение двух часов.

Хозяева земельных участков с 1 марта должны будут уведомлять о строительстве дома или его реконструкции.

С 1 марта убытки фермеров будут страховать по новым правилам. Ранее выплаты полагались, если сельхозпроизводитель потерял 20% и более урожая.

С 1 марта вступает в силу закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок.

С 1 марта вновь запустят льготные программы на покупку машины «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они начали работать с июля 2016 года, а в мае 2018 года были досрочно приостановлены.

С 1 марта малые закупки будут проводить через единый агрегатор торговли «Березка». ЕАТ — это электронный магазин для госзакупок малого объема (100–400 тысяч рублей). Между тем с 28 марта ужесточаются требования к проведению госзакупок. Теперь заказчику нужно будет обосновывать, почему был выбран единственный поставщик.

С 1 марта вводится обязательная маркировка для табачных изделий.

Со 2 марта появится новый регламент кадастровой оценки недвижимости. Изменения затронут земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машиноместа.

С 1 марта вступает в силу ГОСТ для услуг, предоставляемых в студенческих общежитиях. В частности, в одной комнате теперь не может жить более четырех человек, а уборку санузлов и душевых рекомендовано проводить не реже одного раза в день.

С 28 марта «дальневосточный гектар» начнут получать соотечественники, приезжающие из-за рубежа. Они смогут оформить участки в собственность после получения российского гражданства. Также у россиян, построивших дом на участке, появится возможность приватизировать землю досрочно.