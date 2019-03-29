Власти Алтайского края рассказали, сколько ветеранов ВОВ получат жилье

Новости 01.03.2019 10:05 388

В Алтайском крае 35 ветеранов Великой Отечественной войны получат жилье в 2019 году. Об этом стало известно в ходе заседания оргкомитета «Победа», посвященном вопросам подготовки к празднованию 74-ой годовщины Победы в ВОВ, сообщили в пресс-службе правительства края.

Также власти формируют списки ветеранов, которые нуждаются в ремонте жилых помещений. Продолжается работа по комплексному обслуживанию ветеранов, включая диспансеризацию, медицинскую помощь на дому и обеспечение лекарственными препаратами.

Что касается подготовки ко Дню Победы, то, по словам председателя правительства Алтайского края Виталия Снесаря, уже подготовлен проект плана основных мероприятий. На федеральном уровне предлагают рассмотреть возможность ежегодно в преддверии праздника оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Данный вид помощь заложен в проекте краевого плана.

К празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне разработали насыщенную культурную программу: выставки, спектакли, тематические вечера и многое другое. Центральным мероприятием станет торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона и шествие «Бессмертного полка».

Глава региона Виктор Томенко поручил до 15 марта доработать план основных мероприятий празднования.