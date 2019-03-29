Несовершеннолетние юноши из Кытмановского района предстанут перед судом за грабеж

Новости 01.03.2019 9:10 314

В Кытмановском районе 17-летний лицеист и его 16-летний знакомый предстанут перед судом. Они обвиняются в грабеже, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что между обвиняемым лицеистом и его одногруппником сложились неприязненные отношения из-за того, что последний был отличником. В октябре прошлого года юноша со знакомым студентом подъехали к дому подростка для разговора, в ходе которого стали вымогать деньги. Избив потерпевшего, обвиняемые забрали у подростка мобильный телефон, деньги и банковскую карту, после чего скрылись с места происшествия.

В ходе предварительного следствия молодые люди свою вину признали в полном объеме. Следователи направили представления в учебные заведения, где обучаются несовершеннолетние, о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, в чьи должностные обязанности входит воспитательная работа со студентами. Уголовное дело направлено в суд.