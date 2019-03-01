Алтайский край: рейтинги и реальность - авторская колонка Марии Кулагиной

Аналитика 01.03.2019 8:01 1596

Доцент кафедры "Финансы и кредит" АлтГУ, кандидат экономических наук Мария Кулагина специально для "Политсибру" проанализировала падение Алтайского края в рейтинге "качества жизни".

"Не так давно агентство "РИА Рейтинг" опубликовало рейтинги регионов России по уровню заработной платы. Алтайский край по итогам 2018 года занял в нем 73-е место из 85. В 2017 году мы были на 72-м месте.

Безусловно, уровень зарплат еще не показатель качества жизни, которое оценивается по таким группам индикаторов как уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения, уровень образования и многие другие. Возможно, здесь у нас все в порядке? Ан нет. И тут Алтайский край занимает лишь 73 позицию из 85.

............................................................................................................................................................

При этом в предыдущем, 2017 году, мы были на 66-м месте. Таким образом, в 2018 году край еще и попал в антиТоп-5 рейтинга регионов, наиболее существенно снизивших позиции по качеству жизни.

Не стоит тратить время на объяснения, что ухудшающееся качество жизни неизбежно ведет к миграции (особенно умных и перспективных граждан), росту преступности и деградации региона.

Справедливости ради, поинтересуемся размерами заработной платы, уровнем социально-экономического развития, инвестиционной привлекательностью и отраслевой спецификой регионов-лидеров, среди которых: Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва, Ханты-Мансийск, Камчатский край, Республика Саха и другие.

Размер заработных плат там нередко превышает 100 тысяч рублей; доля тех, кто получает зарплату ниже 15 тысяч рублей не более 3-3,5% от всего населения региона и при этом качество жизни либо очень высокое (Москва, Ханты-Мансийск, Ямало-Ненецкий автономный округ), либо выше среднего.

В чем же дело? Для ответа на вопрос заглянем в консолидированный бюджет регионов РФ.

Изучив распределение поступлений по отельным доходам консолидированных бюджетов регионов РФ видим, что 55% всех доходов, получаемых от НДФЛ, приходится на 10 крупнейших регионов РФ, в то время, как оставшиеся 45% доходов консолидированных бюджетов распределяется по 75 субъектам России. Аналогичную картину мы можем наблюдать при анализе поступлений от налога на прибыль организации: 57% всех поступлений приходится на 10 крупнейших регионов, а оставшиеся 43% распределяются по 75 регионам, что свидетельствует о неравномерности размещения налоговой базы по территории страны.

Уровень социально-экономического развития субъектов Российской Федерации также сильно отличается. Так, среднедушевые доходы граждан 10 крупнейших регионов в 3 раза превосходят среднедушевые доходы регионов с наименьшим экономическим развитием. Аналогичным образом складывается картина в отношении ВРП на душу населения: средний показатель в 10 крупнейших регионах РФ в 12 раз превосходит аналогичный показатель среди 10 наименее экономически развитых регионов.

К каким выводам это нас приводит:

- инвестиционные и финансовые возможности различных субъектов в РФ сильно отличаются друг от друга (мы видим серьезное бюджетное неравенство);

- налоговая база размещена на территории страны не равномерно;

- существует серьезная дифференциация социально-экономического развития регионов;

- экономика регионов с сильным инвестиционным потенциалом и высоким уровнем жизни базируется преимущественно на корпорациях ресурсо-добывающей промышленности, ритейла и финансового сектора.

И, тем не менее, отсутствие нефти и газа в нашем регионе не может служить оправданием низким социально-экономическим показателям. Безусловно, есть региональные особенности (природно-климатические условия, географическое месторасположение и т.д.), повлиять на которые мы не можем. Но мы можем говорить о необходимости учитывать их, при формировании стратегии развития региона и государства в целом.

Важно с одной стороны объективно учитывать размеры и структуру федеральной помощи, которая нам необходима, а с другой - понимать, какой вклад в развитие нашей страны может внести Алтайский край.

В чем нуждается регион и чем может быть полезен?

Не хочется писать про «комплексность мер» и «системный подход», ибо об этом пишут и говорят и так довольно много.

Принимая во внимание климатические особенности Сибири, где 9 месяцев в году холодный (отапливаемый) период, очевидно, что региональный бизнес нуждается в компенсации части затрат на отопление и электроэнергию. Ни для кого не секрет, что энергозатраты сибирских компаний (особенно в зимний период) высоки. Компенсация части расходов, безусловно, стала бы серьезной поддержкой именно производственным компаниям, так необходимым нашему региону. Это первое.

И второе – опять акцентирую внимание на инвестициях. Как финансист, много лет работающий в реальном секторе экономики, прекрасно понимаю, что невозможно добиться развития без достаточного финансирования. О формировании благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе говориться часто и много. Нет сомнений, что и работа в этом направлении ведется немалая. Но динамика инвестиций в основной капитал Алтайского края последние годы уверенно держит тренд на снижение.

Алтайский край, безусловно, нуждается в инвестициях. У нас есть доступная рабочая сила (и тут наш недостаток в определенной степени является преимуществом), дополнительным аргументом могла бы стать компенсация коммунальных платежей (о чем было сказано выше), а вопросы уровня квалификации персонала могли бы быть решены силами ведущих вузов Алтайского края.

...Алтайский край, по мнению многих живущих в нем, прекрасное место, с уникальной природой, большим количеством солнечных дней в году и, абсолютно в этом убеждена, огромным потенциалом. Нашей задачей является найти тот единственный, верный путь развития, который позволит улучшить уровень и качество жизни наших жителей и с успехом реализовать его, переломив ход событий в лучшую сторону".