28 февраля в Барнауле состоялся круглый стол «Информационная политика как фактор легитимизации продвижения политических факторов на региональном уровне». На довольно специфическую тему подискутировали политтехнологи, депутаты, пиарщики, чиновники и преподаватели вузов.
Камертоном заседания стала речь блогера Антона Понкрашёва. Он заявил, что власти нужно учиться общаться с народом, а губернаторам предпочтительно иметь личные страницы в социальных сетях.
«Выходя в соцсети, политик должен определить свои цели и задачи: зачем я это делаю? Анализировать текущую политическую ситуацию, интересоваться, чем заняты коллеги. Я хочу задать вопрос пресс-секретарям Барнаула: у кого из вас есть медиакарта политических пабликов, Telegram-каналов? Как вы продвигаете своего руководителя? Мне отвечают стандартно: «Посылаем что-то в СМИ», – иронизировал блогер.
Защищая «силу соцсетей», Понкрашев открыл секрет Полишинеля: алтайские журналисты черпают инфоповоды в Telegram и трансформируют их в тексты традиционных СМИ.
«Это мы видели на примере мэра Сергея Дугина, когда в Барнауле случилась коммунальная авария, а сайт города молчал», – заметил доцент кафедры политологии АлтГУ Сергей Асеев.
Виктор Томенко назвал ситуацию с очередной коммунальной аварий в Барнауле «недопустимой и неприемлемой»
Тем не менее, подчеркнул Асеев, власть отлично научилась мониторить социальные медиа и вынуждена работать на опережение.
«Сергей Дугин должен фотографироваться у ямы прежде, чем его заставят фотографироваться там вместе с губернатором», – пошутил он.
Руководитель отдела агитационно-пропагандистской работы в региональном исполкоме «Единой России» Василий Морозов напомнил коллегам об опасностях, которые ждут политика на просторах интернета.
«Нужно быть готовым к тому, что тебя будут оскорблять, втаптывать в грязь. Когда я сменил работу, столько о себе прочёл! Главное – не бояться обратной связи, знать современные реалии», – сказал Морозов.
Политтехнолог Константин Лукин давал конкретные рекомендации. По его мнению, региональному политику нужно пользоваться WhatsApp и Viber «для общения с народом», а на выборах использовать «Одноклассники» и WhatsApp.
Телеведущий канала «Катунь-24» Артем Кудинов упрекал коллег в «технократизме» и «отрыве от народа»:
«Вы считаете, что инструменты - это панацея. Это главная ошибка. Власти не умеют просто общаться с народом, предпочитают технологии и политтехнологов. Средства эти чаще всего не срабатывают. Люди депутата на округе не видят годами, поэтому и общаются в соцсетях! Почему бы депутатам не выйти и не поговорить с людьми о парке «Изумрудный?», - спросил Кудинов участников дискуссии.
Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края, напротив, была сдержанной: тепло поздравила с Днем политконсультанта и позволила себе немного иронии:
«Я вот иногда думаю: меня нет в соцсетях. Надо завести. А потом размышляю – а будет ли мое мнение интересно людям? Если мой блог поможет решить чью-то реальную проблему – я сразу же его заведу!» – сказала Акимова.