Telegram или ТВ. Алтайские эксперты поспорили на тему «кто умнее» на дне политконсультанта

Новости 01.03.2019 7:10 1113

28 февраля в Барнауле состоялся круглый стол «Информационная политика как фактор легитимизации продвижения политических факторов на региональном уровне». На довольно специфическую тему подискутировали политтехнологи, депутаты, пиарщики, чиновники и преподаватели вузов.

Основной тезис форума был весьма лаконичен: «Власть не слышит народ». Но оппоненты сказали и много любопытного. Их рассуждения касались политического SMM, традиционных политтехнологий, общения депутатов с народом и силе социальных сетей, а также говорилось о том, как мобилизовать электорат выйти на улицы. Небольшая словесная перепалка ораторов только добавила остроты мероприятию. Впрочем, обо всём по порядку.

Камертоном заседания стала речь блогера Антона Понкрашёва. Он заявил, что власти нужно учиться общаться с народом, а губернаторам предпочтительно иметь личные страницы в социальных сетях.

«Выходя в соцсети, политик должен определить свои цели и задачи: зачем я это делаю? Анализировать текущую политическую ситуацию, интересоваться, чем заняты коллеги. Я хочу задать вопрос пресс-секретарям Барнаула: у кого из вас есть медиакарта политических пабликов, Telegram-каналов? Как вы продвигаете своего руководителя? Мне отвечают стандартно: «Посылаем что-то в СМИ», – иронизировал блогер.

Защищая «силу соцсетей», Понкрашев открыл секрет Полишинеля: алтайские журналисты черпают инфоповоды в Telegram и трансформируют их в тексты традиционных СМИ.

В целом – согласились эксперты круглого стола – работа региональных пресс-служб построена неэффективно. Долгое «визирование», согласование «с начальником» текстов, транслируемых в СМИ, ставит крест на эффективности их работы.

«Это мы видели на примере мэра Сергея Дугина, когда в Барнауле случилась коммунальная авария, а сайт города молчал», – заметил доцент кафедры политологии АлтГУ Сергей Асеев.

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Тем не менее, подчеркнул Асеев, власть отлично научилась мониторить социальные медиа и вынуждена работать на опережение.

«Сергей Дугин должен фотографироваться у ямы прежде, чем его заставят фотографироваться там вместе с губернатором», – пошутил он.

Руководитель отдела агитационно-пропагандистской работы в региональном исполкоме «Единой России» Василий Морозов напомнил коллегам об опасностях, которые ждут политика на просторах интернета.

«Нужно быть готовым к тому, что тебя будут оскорблять, втаптывать в грязь. Когда я сменил работу, столько о себе прочёл! Главное – не бояться обратной связи, знать современные реалии», – сказал Морозов.

Политтехнолог Константин Лукин давал конкретные рекомендации. По его мнению, региональному политику нужно пользоваться WhatsApp и Viber «для общения с народом», а на выборах использовать «Одноклассники» и WhatsApp.

Телеведущий канала «Катунь-24» Артем Кудинов упрекал коллег в «технократизме» и «отрыве от народа»:

«Вы считаете, что инструменты - это панацея. Это главная ошибка. Власти не умеют просто общаться с народом, предпочитают технологии и политтехнологов. Средства эти чаще всего не срабатывают. Люди депутата на округе не видят годами, поэтому и общаются в соцсетях! Почему бы депутатам не выйти и не поговорить с людьми о парке «Изумрудный?», - спросил Кудинов участников дискуссии.

Ирина Акимова, председатель избирательной комиссии Алтайского края, напротив, была сдержанной: тепло поздравила с Днем политконсультанта и позволила себе немного иронии:

«Я вот иногда думаю: меня нет в соцсетях. Надо завести. А потом размышляю – а будет ли мое мнение интересно людям? Если мой блог поможет решить чью-то реальную проблему – я сразу же его заведу!» – сказала Акимова.

Круглый стол, организованный кафедрой политологии АлтГУ, прошел в рамках международного дня политконсультанта.