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Обновленная бийская больница столкнулась с кадровым голодом

Новости
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Депутат Госдумы Александр Прокопьев и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов обсудили предстоящее открытие инфекционного отделения Бийской ЦГБ. Особое внимание стороны уделили комплектованию штата медучреждения.

В настоящее время ремонт в здании почти окончен. Подрядчики должны сдать объект в середине апреля. Контроль за ремонтом в инфекционном отделении ведется на всех уровнях власти. К слову, еще ни одно бийское медучреждение не вызывало столько жалоб со стороны пациентов. А лечатся здесь не только горожане, но и жители еще 14 районов.

Во время встречи депутат Госдумы и министр здравоохранения сошлись во мнении, что важно развивать именно такие межрайонные центры, как ЦГБ, на базе которой и находится инфекционное отделение. Однако для этого требуется решить кадровый вопрос. Пока инфекционное отделение бийской ЦГБ размещалось в районной больнице, здесь недосчитались почти половину сотрудников. Теперь же перед возвращением стоит вопрос, как укомплектовывать отделение: нужны врачи, средний медперсонал, санитарки. Имеющимися силами пока удастся выставить лишь по одному посту на этаж, но этого мало.

«В ходе встречи с министром мы обсудили кадровые вопросы медицины, в том числе дефицит врачей в Бийске, - рассказывает Александр Прокопьев. - На днях я был в инфекционном отделении ЦГБ, общался с заведующей, с главврачом. В апреле здание будет сдано в эксплуатацию, и отсутствие кадров для отделения - острая проблема. Город ей озабочен. Уже сейчас, приглашая врачей, им предлагают муниципальное жилье, трудовой договор и  полтора миллиона рублей, которые будут выплачиваться в течение пяти лет».

Стало известно, когда заработает обновленное отделение бийской ЦГБ

Стало известно, когда заработает обновленное отделение бийской ЦГБ

Новости

На ремонт ушло 65 млн рублей

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Муниципальная программа по привлечению медиков рассчитана на несколько лет, до 2023 года. Действовать она уже начала с этого года. По ней врачам будут выплачивать 400 тысяч рублей в первый год, по 300 тысяч рублей – во второй и третий, и по 250 тысяч рублей - в четвертый и пятый годы. Кроме того, специалистов, перебирающихся в Бийск, будут обеспечивать служебным жильем. Деньги на финансировании программы уже заложены в городском бюджете.

Привлекать специалистов в инфекционное отделение возможно как раз в рамках этой программы. Дело в том, что пока она рассчитана лишь на врачей неотложной и экстренной медпомощь, а ее оказывают в горбольнице № 2 и ЦГБ. Краевое министерство здравоохранения со своей стороны разработало подход, связанный с целевым распределением выпускников медуниверситета. Так можно обеспечить приток молодых специалистов именно туда, где в них больше всего нуждаются.

Тем временем стало известно, что краевое министерство окажет инфекционному отделению помощь и в закупке новой мебели. С такой просьбой ранее обратились врачи «инфекционки» и руководство больницы.

«Мы считаем, что отделение должно работать в новых условиях, - говорит Дмитрий Попов. - В инфекционном отделении медицинская мебель, кровати, тумбочки, шкафы  все это будет заменено на новое. Тогда объект будет действительно законченным и удобным как для пациентов, так и для работников отделения. Дополнительно для этого будет выделено 3 млн рублей. Напомню, ранее на капитальный ремонт здания из краевого бюджета было выделено более 64 млн рублей».

Автор: Политсиб.ру