Алтайская компания строит искусственные гнездовья для редкой хищной птицы

Новости 01.03.2019 12:35 311

В Корниловском бору, который расположен между Кулундинской и Алеусской лентами ленточного бора, на 150-летней сосне сотрудники компании «Алтайлес» установили искусственное гнездовье для большого подорлика. Хищная птица занесена в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации.

Платформу, которая состоит из веток разного размера, закрепили на высоте 10 метров. Цель проекта, который на языке орнитологов называется нестбоксингом, – изучить поведение птицы, понять особенности заселения естественных и искусственных гнездовий. Это поможет сохранять и увеличить численность редкой птицы в лесах Алтайского края.

Кроме того, данный опыт может быть уникальным для России, так как нестбоксинг для большого подорлика – явление редкое и малоизученное.

«Селится подорлик всегда возле лесных болот или лесных озер, стариц с заболоченными берегами в поймах рек. При этом сплошных лесов он избегает, леса должны чередоваться с лугами. В этих местах и нужно устанавливать искусственные гнезда. Если где-то имеются уже известные гнезда, желательно в первую очередь установить несколько искусственных гнезд вблизи от них (в 2–4 км). Гнезда нужно размещать на опушках, в разреженных местах или на краю полян. Но и самые крайние деревья использовать нежелательно, лучше – в нескольких метрах от линии опушки, чтобы гнездо было не сильно заметно с открытого места и чтобы в него не попадало солнце. Вид дерева значения не имеет, это может быть преобладающая в данном месте порода», – поделился опытом кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных уральского отделения РАН Владимир Тарасов.

Сотрудники «Алтайлеса» в течение трех лет устанавливают в местах обитания больших подорликов буферные зоны. Таким образом, в радиусе 300 метров от них запрещены рубки. Дело в том, что птица консервативна в отношении места гнездования и может занимать одно и то же гнездо долгие годы.

Также компания установила добровольный мораторий на рубки в местах, где планируется создание особо защитных участков леса, с целью сохранения биологического разнообразия и недопущения возможного негативного влияния хозяйственной деятельности на редкие виды.

Важно отметить, что плановые рубки не наносят заметного вреда орнитофауне.

«Наоборот, она (хозяйственная деятельность – прим. пресс-службы) повышает мозаичность угодий и способствует увеличению как обилия животных, так и их видового разнообразия, – считает Владимир Тарасов. – Но это при важном условии, что ширина лесосеки не должна превышать 40–50 м, а между полосами лесосек должны оставаться полосы спелого леса минимум такой же ширины. Еще одно условие – не проводить рубки при положительных температурах воздуха, а только по снегу, чтобы не беспокоить гнездящихся птиц и не разрушать почвенный покров».

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» уже давно изучает и внедряет новые способы сохранения редких видов растений, животных и птиц. Например, компания консультируется с учеными, проводит научные исследования по вопросу влияния природных и хозяйственных факторов на поведение птицы.