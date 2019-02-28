Эксперты скептически оценили уровень образования Сергея Дугина

Новости 28.02.2019 17:15 1070

Центр социальных инноваций «Чёрный куб» составил рейтинг образованности глав городов-столиц субъектов РФ. Глава Барнаула Сергей Дугин набрал 10 баллов, заняв 53-е место.

По словам экспертов, рейтинг призван определить уровень и качество образования глав городов – административных центров субъектов РФ по формальным критериям. Каждому мэру начислялись баллы по следующим показателям: первое образование, количество высших образований, своевременное получение. Дополнительные баллы получали главы с ДПО, красным дипломом, ученой степенью и те, кто обучался в вузе, состоящем в Топ-100, либо Топ-300.

Барнаульский градоначальник суммарно набрал 10 баллов и занял 53-ю строчку из возможных 79. Для сравнения, мэр Калуги Дмитрий Разумовский, возглавивший рейтинг, набрал 21 балл.

Напомним, Сергей Дугин родился в 1956 году. В 1977-1983 годах он учился в Алтайском сельскохозяйственном институте по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Таким образом высшее образование глава Барнаула получил в 27 лет. В 2003 году он приобрел дополнительное образование в Академии труда и социальных отношений (Москва) по программе «Менеджмент в социальной сфере».

Стоит отметить, что среди сибирских мэров Сергей Дугин занимает одно из последних мест. Лидер же здесь - глава Абакана. Ниже приводим список из всех градоначальников столиц СФО с указанием места в общероссийском рейтинге.