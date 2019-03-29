30 км тепловых сетей заменят в Барнауле летом 2019 года

Новости 28.02.2019 16:10 416

В правительстве Алтайского края состоялось совещание о прохождении отопительного периода и перспективах развития коммунального хозяйства в Барнауле. Повод для такого собрания – рост количества технологических повреждений на коммуникациях, в том числе и на тепловых сетях. Главный вопрос, которые поставил перед собравшимися губернатор региона Виктор Томенко: что планируется делать для сокращения количества порывов и как скоро начнутся эти работы?

Информацию о состоянии теплосетей Барнаула и планы Сибирской генерирующей компании по их ремонту и модернизации руководителю региона озвучил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

Он сообщил, что, если отталкиваться от нормативного срока службы трубопроводов в 30 лет, износ коммуникаций в городе составляет 54%. За прошедший 2018 год количество порывов на коммуникациях выросло на 7,2% до 1213. А это без малого 91 повреждение на каждые 100 км тепловых сетей в городе.

«К сожалению этот отопительный период отметился тем, что произошли резонансные аварии на магистральных сетях. Это дает большой рост потребителей, которые попали под отключение за последний год. Рост составил 13,6% к 2017 году. За 2018 год под отключение попали 482 тысячи жителей», - сказал Игорь Лузанов.

По нормативу ежегодно необходимо менять около 3% от протяженности тепловых сетей. Для Барнаула это 43 км. В предыдущие годы удавалось поменять всего по 3 км по ремонтной программе и еще порядка 10 км в рамках текущих ремонтов.

С этого года объем перекладки значительно вырастет. В ближайшие 10 лет СГК инвестирует 7,8 млрд рублей в систему теплоснабжения Барнаула. Большая часть средств - 5,4 миллиарда рублей - будет направлена на перекладку тепловых сетей: за 10 лет в городе заменят 132 километра трубопроводов. Основной объём инвестиций и перекладок пройдёт в ближайшие 5 лет: 3,4 млрд рублей позволят заменить 95 км коммуникаций. Игорь Лузанов отметил, что дополнительно к этому каждый год по 10 км сетей будет перекладываться в рамках ремонтной программы.

В 2018 году трубопроводы заменят на 21 участке магистральных тепловых сетей и на 33 участках внутриквартальных. Общая сумма затрат составит 1,2 млрд рублей. В первую очередь заменят наиболее аварийные участки на улицах Водопроводная, Малахова, Горно-Алтайской, Шукшина, Профинтерна, Малахова, Попова, Чудненко, Павловском тракте, проспектах Ленина и Калинина и других.

«С потребителями будем работать: заранее оповещать о том где и когда будут производится отключения. Будем производить замену в максимально короткие сроки с минимальными неудобствами для потребителей», - отметил Игорь Лузанов.

С таким пожеланием ко всем участникам совещания обратился и губернатор.

«Важно нам, коллеги, объединить усилия. Чтобы не получалось, что каждый в свою сторону тянет: город - в одну, надзор - в другую, край - в третью, компании решают свои проблемы. Мы с вами работаем в конечном итоге на наших с вами земляков, в данном случае на жителей города Барнаула. Это очень ответственно», - сказал Виктор Томенко.

Глава региона пообещал всестороннюю помощь со стороны краевых властей.