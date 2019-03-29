Свыше 600 транспортных средств Барнаула принимают оплату банковской картой

Новости 28.02.2019 14:30 517

В общественном транспорте Барнаула стало возможно оплачивать проезд банковской картой. Проект реализован ПАО «Сбербанк» и МУП Центртранс при поддержке городской администрации.

Напомним, со 2 февраля 2019 года в муниципальном электротранспорте стали принимать к оплате бесконтактные банковские карты. С 12 февраля 2019 года приём банковских карт с бесконтактной технологией стал возможен и у других перевозчиков, подключенных к автоматизированной системе учёта оплаты проезда.

«Технология бесконтактных платежей удобна и безопасна, поэтому число людей, выбирающих такой способ оплаты проезда, постоянно растет. Пассажирам нет необходимости запасаться «мелочью», всегда можно посмотреть историю поездок, а для перевозчика это дополнительный учет финансовых потоков», - отметил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин.

Проект охватил весь общественный транспорт Барнаула – 200 трамваев и троллейбусов, а также более 400 автобусов частных перевозчиков.

«Сегодня практически каждый барнаулец получает зарплату на банковскую карту. Мы предложили жителям использовать обычную расчетную карту для оплаты проезда в транспорте. Для пассажира это удобство: не придётся беспокоиться о своевременном её пополнении, и безопасность: карта надежно защищена от списаний», - рассказал управляющий Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Платежные операции на транспорте совершаются с применением offline-технологии, что позволяет увеличить скорость их проведения, при этом списание средств за совершенную поездку и получение СМС-уведомления происходит с интервалом во времени.

Для удобства пользователей на сайте транспортного оператора www.tk-barn.ru размещена полезная информация, а также личный кабинет, где можно отследить историю своих поездок, погасить задолженность по неоплаченным поездкам, и получить ответы на часто задаваемые вопросы о работе сервиса.