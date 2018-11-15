Директора алтайской фирмы осудили за хищения в особо крупном размере

Новости 28.02.2019 15:10 455

Барнаульца Евгения Гурьянова осудили за хищения в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что Гурьянов заключил договор с ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на выполнение работ по расширению трасс Воздушных линий Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей, в том числе – валку деревьев, трелёвку и разделку древесины, расчистку просек от кустарника, утилизацию порубочных остатков.

Используя служебное положение, подсудимый предоставлял в ПАО «ФСК ЕЭС» ложные сведения о выполненных ООО «РСК» работах. Фактически расширяли трассу сотрудники ООО «Лес Сервис», ООО «Лесное» в рамках договоров аренды лесных участков. Аренду эти организации заключили с Управлением лесами Алтайского края, а также иными привлеченными организациями на основании договоров о лесозаготовительных работах. «РСК» же никаких договоров на расчистку трассы в это время не имело.

По версии следствия, Гурьянов изъял и обратил в свою пользу денежные средства в особо крупном размере в сумме порядка 5,7 млн. рублей. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с полным возмещением причиненного ущерба.