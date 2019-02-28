В Алтайском крае за неделю 22 тысячи человек подхватили вирусную инфекцию

28.02.2019 14:03 1084

В Алтайском крае за неделю с 18 по 24 февраля зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 37,8% выше эпидемического порога, сообщает краевое управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отметим, что уже несколько недель медики региона не могут стабилизировать ситуацию.

«Превышение эпидемического порога отмечается среди взрослых и детей в возрасте 7-14 лет. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 61,4%. Продолжает регистрироваться циркуляция вирусов гриппа», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Три школы и два детсада в Алтайском крае закрыты на карантин Новости 22.02.2019 8:49 В регионе за неделю с 11 февраля по 17 февраля зарегистрировано 22,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ 288

По данным на 26 февраля, более 20% алтайских школьников из-за гриппа и ОРВИ не ходят в школу: руководство учебных заведений отменило занятия. Не посещают занятия дети в 4-х школах и 10-ти дошкольных учреждениях, частично – в 17-ти классах 10-ти школ, в 52-х группах 38 дошкольных учреждений.

Напомним: в 2019 в крае уже зарегистрирована смерть одного человека от гриппа. 28 февраля на сессии АКЗС министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов озвучил планы в 2019 году привить от гриппа более 50 % жителей региона. По оценкам Попова, заболеваемость ОРВИ в следующий зимний период должна снизиться. Это одна из приоритетных задач регионального министерства.