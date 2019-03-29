В Алтайском крае стали совершать больше тяжких преступлений

Новости 28.02.2019 13:15 340

На прошедшем заседании следственного комитета по Алтайскому краю подведены итоги работы ведомства в 2018 году. Общее число преступлений, по сравнению с 2017 годом, незначительно уменьшилось, но количество тяжких преступлений выросло почти на 1000 единиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году в крае зарегистрировано более 38 тыс. преступлений, что на 4,1 % меньше, чем в 2017 году. Количество тяжких преступлений в 2018 году составило 5 тыс. 778 (в 2017 году – 4 тыс. 931). Число особо тяжких преступлений уменьшилось с 1 тыс. 540 до 1 тыс. 508.

По итогам года, было совершено 148 убийств. Следователям пока не удалось раскрыть лишь девять из них. Самыми «криминальными» городами стали Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

На особом контроле в следственном управлении находятся вопросы, связанные с проведением доследственных проверок и расследованием уголовных дел по сообщениям о безвестном исчезновении граждан. В 2018 году было объявлено в розыск 5 тыс. 410 граждан. По данным на конец прошлого года, местонахождение 54 лиц не установлено.

В сфере коррупционной деятельности следователи окончили производство 157 уголовных дел.