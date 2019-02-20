Алтайские специалисты исследуют корм для животных

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят микологическое исследований кормов.
В лаборатории проводят санитарно-микологическое исследование грубых, концентрированных (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты) и комбинированных кормов.
При обнаружении у животных признаков микотоксикоза из рационов исключают корма, подозреваемые в недоброкачественности. Для исследования высылают в ветеринарную лабораторию пробы всех кормов, входивших в суточный рацион в течение одного месяца до проявления болезни, и остатки кормов в кормушках (грубые корма отбирают из пораженных участков партии).
Исследование кормов проводится с диагностической целью и направлено на предупреждение заболеваний, возникающих при скармливании животным кормов, пораженных токсигенными или патогенными микроскопическими грибами, а также для выяснения причин отравлений поголовья скота.
Полное исследование включает органолептический, токсико-биологический, микологический и физико-химический анализы.
Сроки проведения исследования проб кормов: - при органолептическом исследовании- 1 сутки, - при постановке пробы на мышах- 4 суток, - при определении токсичности методом кожной пробы на кролике - 6 суток. При полном исследовании (органолептическом, микологическом, токсико-биологическом, физико-химическом- 10 суток
Микологическое исследование входит в комплекс санитарно-микологического контроля кормов и ставит своей целью выявление токсигенных или патогенных грибов, развивающихся в период вегетации и хранения кормов.
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