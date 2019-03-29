Александр Прокопьев поздравил алтайских целинников с юбилейной датой

Новости 28.02.2019 10:30 892

Сегодня, 28 февраля, исполняется 65 лет с начала освоения залежных земель в Алтайском крае. Именно в этот день в 1954 году в Барнаул прибыл первый поезд с комсомольцами. Годы освоения целины стали важной вехой в истории региона.

Накануне юбилейной даты целинники собрались в доме культуры села Бочкари. От руководства местной администрации благодарность выразил Алексей Жуй, председатель районного совета депутатов. Среди гостей праздника был депутат Госдумы Александр Прокопьев.

«Прошло уже 65 лет с начала покорения новых земель, освоения целины на Алтае. Это масштабный процесс, было распахано более трех миллионов гектаров земли. Благодаря вам Алтайский край играет такую большую роль в сельском хозяйстве страны. И то, что сейчас происходит в регионе, в том числе в Целинном районе, это продолжение вашего дела. От всей души хочу поздравить вас и поблагодарить за трудовой подвиг», - обратился к целинникам Прокопьев.

В преддверии юбилейной даты ветеранам вручили подарки, а студенты местного лицея испекли хлеб из зерна, собранного с тех полей, которые начали возделывать 65 лет назад. Добавим, с круглой датой земляков также поздравил гендиректор «Бочкаревского пивзавода», депутат Алтайского Заксобрания Вадим Смагин.