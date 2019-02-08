Алтайские специалисты рассказали все о витамине D

Новости 08.02.2019 17:25 39

Действие витамина D (кальциферола) заключается в регуляции кальция и фосфора, обеспечении роста и развития костной ткани организма (скелет, зубы), придании силы мышечной массе (на это идет 99% кальция).

Он необходим для нормализации работы сердца, контроля артериального давления, для сворачиваемости крови. Значительно влияет на состояние кожи, кишечника, щитовидной железы, воздействует на выработку инсулина и, следовательно, на уровень глюкозы в крови.

В высокой мере предупреждает развитие раковых, иммунных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Все препараты с содержанием витамина D, можно принимать только после консультаций с врачом, чтобы не нанести вред своему здоровью. Так люди с эпилепсией, туберкулезом, повышенным холестерином и астмой не должны превышать дневную норму потребления без особой на то рекомендации доктора.

При регулярной недостаточности появляются проблемы с повышенным давлением, а также могут развиться туберкулез, рассеянный склероз, депрессивные расстройства и другие психические заболевания, онкология.

У детей недостаток витамина D приводит к развитию рахита, замедленному прорезыванию зубов, деформации черепа, конечностей, грудной клетки.

Избыток витамина D, как и недостаток может привести к серьезным осложнениям. Приводит к переизбытку кальция в органах и приводит к окостенению и соответственно хрупкости скелета. Первые признаки передозировки – плохое развитие роста и массы тела, слабый аппетит и раздражительность.

Обращаем Ваше внимание, что в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится определение содержание витамина Д в продуктах и кормах методом ВЭЖХ.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru